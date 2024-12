CONVOCATI, Tutti ok tranne Biraghi, Cataldi e Pongracic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro il Lask. Tutti presenti tranne i già noti Biraghi, Pongracic e Cataldi come annunciato ieri da Palladino in conferenza stampa. Questa la lista completa dei 23 presenti:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri.

Centrocampista: Adli, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccante: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Rubino, Kouame, Sottil.