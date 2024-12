FOTO, La carica social di Parisi in vista di Fiore-Lask

Fabiano Parisi si proietta all'incontro di stasera con il Lask. Il difensore della Fiorentina sceglie di caricarsi in vista della gara Conference League al di là del polverone che si è creato in queste ore con il caso Biraghi e le dichiarazioni ai nostri microfoni del procuratore di entrambi, Mario Giuffredi. Il terzino ex Empoli ha postato nelle proprie storie Instagram un’immagine di presentazione della partita che lo raffigura mentre porta il pallone.

Ecco il post social pubblicato da Parisi in mattinata: