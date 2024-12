SOTTIL, Martinelli è un talento, dovrà godersi il momento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Alla vigilia del match di Conference League tra Fiorentina e LASK ha parlato Riccardo Sottil. Queste le sue parole in conferenza stampa su Tommaso Martinelli, portiere domani al debutto in campo internazionale: "Martinelli negli anni è stato spesso con noi e ho sempre intravisto un grande talento. È un ragazzo intelligente, con la testa sulle spalle e che si allena sempre bene. Domani sarà un gran giorno, deve goderselo al massimo e sono sicuro che andrà bene".

Sulla gara di domani: "Soprattutto in Europa non è mai facile. L'approccio deve essere forte perché ci sono squadre organizzate e con giocatore di qualità. La partita con l'Empoli insegna che non bisogna mai abbassare la guardia, finora abbiamo sempre avuto una certa continuità: penso sia stato questo il segreto di quest'anno".

CLICCA QUI PER LA VERSIONE INTEGRALE DELLA CONFERENZA DI SOTTIL