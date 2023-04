QUI CREMO, Ecco il probabile undici anti-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tre gli assenti certi per mister Ballardini, che oggi affronterà la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia di ritorno: niente da fare per Tsadjout per il problema al flessore rimediato a Udine, ancora out Chiriches per infortunio e fuori anche Aiwu per squalifica. La Cremo dovrebbe rimettersi a tre dietro con Sarr in porta, Bianchetti in mezzo con Ferrari e Lochoshvili; Sernicola esterno destro dei cinque di centrocampo, Quagliata in ballottaggio con Valeri a sinistra e Pickel in mediana insieme a Meité e Castagnetti, chiamati agli straordinari. Davanti Okereke e Dessers.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Castagnetti, Quagliata; Okereke, Dessers. All. Ballardini