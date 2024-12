EURORIVALE, Scontro diretto in campionato per il Lask

Non un inizio brillante per il LASK, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League. Dopo 15 giornate, gli austriaci occupano il settimo posto in Bundesliga, una posizione che attualmente li condannerebbe agli spareggi salvezza. Domani affronteranno il Wolfsberger, quarto in classifica ma distante solo tre punti, in quello che si preannuncia uno scontro diretto cruciale per risalire la classifica.

Nonostante il posizionamento in prima fascia nel sorteggio, accanto a Chelsea e Fiorentina, il LASK sta faticando anche in Conference League: al momento è 32° con soli 2 punti. Al Franchi, giovedì prossimo, la squadra austriaca sarà costretta a vincere per mantenere vive le speranze di accedere almeno ai playoff.