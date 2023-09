MILADINOVIC (CUKARICKI), Viola club storico ma...

FirenzeViola.it

Igor Miladinovic, calciatore del Cukaricki, ha parlato così, tramite i canali ufficiali del club serbo, in vista del girone di Conference League dove è presente anche la Fiorentina: "Adesso pensiamo solo alla partita contro la Stella Rossa, poi penseremo al nostro esordio europeo contro il Ferencvaros. Siamo felici di giocare contro squadre di livello in una competizione europea. Nel nostro girone ci sono anche squadre storiche come la Fiorentina e il Genk, vedremo stadi bellissimi. Vogliamo onorare il nostro club in Conference League e raccogliere più punti possibili".