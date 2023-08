LECCE, Nikola Krstovic farà rientro in Italia venerdì

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l'imminente rientro in Italia di Nikola Krstovic, giocatore che in queste ore non era a disposizione di D'Aversa a causa di alcuni intoppi col visto. Questa la nota della società salentina: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Nikola Krstović farà rientro in sede nella serata di venerdì, dopo aver risolto a Bratislava le pratiche burocratiche stante il suo status di extracomunitario".