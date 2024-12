CAGLIARI-ATALANTA, Le formazioni del match delle 15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 fischio d'inizio per la seconda sfida (dopo la vittoria di Torino ad Empoli ieri sera) della 16esima giornata di serie A, Cagliari-Atalanta. Le due squadre giocano per obiettivi opposti, il Cagliari è a +2 sulla zona retrocessione e vuole allungare sulle altre rivali, l'Atalanta vuole continuare a sognare rimanendo in vetta. Ecco le formazioni scelte da Nicola e Gasperini:

CAGLIARI (4-5-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Luvumbo; Piccoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui