CONFERENCE, Un punto per gli ottavi. La situazione

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sull'andamento dei gigliati in Conference League e sui possibili scenari di qualificazione agli ottavi di finale. Con il 7-0 sul LASK la formazione di Palladino è salita, con 13 punti, in terza posizione dietro a Chelsea, primo a punteggio pieno, e Vitoria Guimaraes, avversario dei gigliati giovedì prossimo.

L'approdo diretto agli ottavi di finale aritmeticamente è distante solo un punto, anche se pure con una sconfitta Kean e compagni avrebbero buone possibilità di accedere senza ai play-off alla fase ad eliminazione diretta. Con una vittoria in Portogallo i gigliati sarebbero sicuri invece del secondo posto, con ogni probabilità dietro ai Blues. In questo modo la Fiorentina scivolerebbe nella parte di tabellone opposta ai londinesi potendo incontrarli così solo in caso di finale.