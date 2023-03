CREMO, Seduta video sui viola. Out Aiwu e Chiriches

Oggi la Cremonese ha iniziato la preparazione alla gara di domenica alle 15 con la Fiorentina studiando i viola attraverso una seduta video-tattica. A parte Aiwu e Chiriches ( per il difensore romeno lesione di primo grado all’adduttore durante la gara con il Sassuolo) che dunque dovrebbero saltare la Fiorentina. Ecco il report del club:

"Penultimo allenamento per la Cremonese, prima dell’appuntamento di campionato con la Fiorentina in programma domenica allo stadio Zini (fischio d’inizio ore 15). La mattinata dei grigiorossi è iniziata nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” con l’analisi video tattica; a seguire: attivazione muscolare, riscaldamento tecnico, esercitazioni su cross e tiri verso la porta, elementi di tattica di squadra, partita su campo ridotto. Attività differenziata in campo per Aiwu, lavoro personalizzato per Chiriches. Domani allenamento dalle ore 11”