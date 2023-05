BASILEA, Il probabile 11 di Vogel. Calafiori in dubbio

Fiorentina-Basilea si avvicina e dando uno sguardo anche alla compagine svizzera, a poche ore dal match ci sono ancora alcuni dubbi nella testa di Heiko Vogel. Il tecnico tedesco ripartirà sicuramente dal suo 3-4-2-1 con Hitz (recuperato) in porta; il perno della squadra sarà come sempre il capitano Taulant Xhaka, reduce da un weekend piuttosto movimentato con una squalifica di otto turni per vari atti violenti prodotti nel finale di Basilea-Zurigo. Per il resto alcuni ballottaggi, uno su tutti quello tra Akahomen e l'ex Roma Riccardo Calafiori per sostituire l'infortunato Lopez in difesa. Altra sfida per una maglia da titolare è quella tra Burger e Diouf per un posto a centrocampo. Davanti, Vogel dovrà scegliere tra Augustin e Males, con quest'ultimo favorito, mentre sono intoccabili Amdouni e Zeqiri. Ecco il probabile undici dei rossoblù:

BASILEA (3-4-2-1): 1 Hitz; 5 Lang, 15 Adams, 36 Akahomen; 27 Ndoye, 23 Burger, 34 Xhaka, 7 Millar; 9 Amdouni, 19 Males; 17 Zeqiri.

A disposizione: 13 Salvi, 16 De Mol, 28 Vogel, 21 Pelmard, 18 Essiam, 8 Diouf, 33 Calafiori, 30 Kade, 90 Novoa, 10 Augustin, 14 Fink.

Allenatore: Vogel.