BALLARDINI, Nel 2° tempo con noi la Viola ha sofferto

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, presenta in conferenza stampa la gara di campionato con la Sampdoria. Nel corso delle dichiarazioni, l'allenatore dei lombardi è tornato anche a parlare della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina: "È anche vero che fino ad oggi spesso noi siamo stati più bravi nella seconda parte della partita. Con il Monza, come ho detto allo stesso Dessers, non è entrato con l'atteggiamento giusto, mentre in tante altre occasioni sì ed è anche vero che noi spesso fatichiamo nel primo tempo perché non siamo così brillanti e intensi subito, ma ci vuole tempo per mettersi in modo. Chi entra nel secondo tempo, non solo lui, trovano una squadra più viva e pronta, quindi più propositiva. L'ideale sarebbe partire bene subito, intensamente e poi cercare di fare la partita in quel modo lì. Anche la Fiorentina, che oggi è una di quelle più in forma, ha fatto un ottimo primo tempo ma poi ha sofferto nel secondo. Sono poche le squadre che fanno tutta la partita con un'attenzione e un'intensità di rilievo".