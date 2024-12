TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO. DAVANTI KEAN, DIETRO RANIERI CON QUARTA

Non sarà una Fiorentina 'B' ma poco ci manca. Per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League Raffaele Palladino decide ancora una volta di dar spazio a chi ha giocato meno per un turnover ragionato, con qualche certezza in più rispetto alle ultime uscite. Fiorentina-Lask (fischio d'inizio oggi alle 18.45) sarà soprattutto la partita dell'esordio al Franchi di Tommaso Martinelli, che difenderà i pali viola, come annunciato dallo stesso Palladino. Che ha poi dato un altro indizio di formazione: davanti ci sarà Moise Kean.

Per il resto, il toto-formazione dei giornali in edicola stamani è più o meno omogeneo. Turno di riposo per Dodo, con Kayode che dovrebbe partire titolare, così come Quarta e Ranieri (la Gazzetta punta invece su Moreno) e Parisi. In mezzo al campo mediana con Mandragora e Richardson, mentre davanti, oltre a Kean, Sottil e Beltran, ballottaggio tra Ikoné (scelto da Repubblica) e Colpani, schierato dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta. Ecco qui il toto-formazione di stamani:



CORRIERE DELLO SPORT - Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

