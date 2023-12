MARIANELLA A RFV, Mercato? Prima la conferma di Italiano, poi tre acquisti

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio FirenzeViola

Intervenuto stamani a 'Chi si compra' su Radio Firenzeviola, il commentatore Sky Massimo Marianella si è espresso così: "Ieri tre punti pesantissimi, perché nel calcio ci si diverte quando si vince. Quando giochi benissimo ma perdi ti diverti poco. Non è stata una vittoria bella ma c'erano tanti alibi, perché in diversi non stavano bene tra cui secondo me anche Italiano che mi pareva avere la febbre. Con Arthur la Fiorentina è più bella, poi anche la maglia non mi dispiace. Non sono scaramantico ma iniziare con una vittoria non è male. Detto questo: mi piace l'idea e il concetto, non tanto i pantaloncini. Ma la preferisco alla seconda".

Sul mercato cosa si aspetta?

"Secondo me il centrocampista è l'ultima priorità. Io quello che vorrei è la conferma di Italiano perché con un altro allenatore la Fiorentina sarebbe in una posizione peggiore in campionato. Poi servono tre giocatori: un esterno al posto di Nico, un terzino destro che dia fiato a Kayode e un attaccante che la butti dentro".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO