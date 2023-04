KAMINSKI A RFV, Con Murawski e Salamon il Lech Poznan sarebbe stato diverso

Ascolta l'audio

Emil Kaminski a Radio Firenze Viola

Emil Kaminski, addetto stampa dello Jagellonia in Polonia, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Palla al Centro, per parlare della partita di giovedì della Fiorentina contro il Lech Poznan:"I tifosi polacchi sono stupendi, ricordiamoci che a Varsavia sono andati in 3000. I fan amano la squadra. Sappiamo che la Fiorentina ha mostrato una grandissima qualità, ma sono sicuro che i tifosi del Poznan vogliono vedere questa partita e vedere l'atmosfera per godersi un quarto di finale indimenticabile. Per loro può essere il viaggio dei sogni".

Contro il Poznan non doveva essere una partita facile, ma dopo il risultato di andata... È stata più brava la Fiorentina o sono maggiori i demeriti del Lech?

"Contro la Fiorentina non c'era Salamon ne Murawski. Murawski ha giocato anche al Palermo, è una giocatore importante per la squadra, chi lo ha sostituito non era all'altezza. Non dico che con loro il Lech avrebbbe pareggiato, però avrebbero portato più equilibrio nella sfida. La Fiorentina ha avuto la qualità per vincere e magari avrebbe vinto uguale ma non 4-1, inoltre mancava anche Dagerstal".

A Varsavia il Lech ha subito il gol del 2-2 nel finale sennò avrebbero potuto accorciare sul secondo posto.

"Non dobbiamo dimenticarci che il Lech ha giocato contro il Legia Varsavia solo 3 giorni dopo la partita contro la viola, loro hanno avuto una settimana per prepararla. È stata una bellissima partita, in Polonia negli anni precedentti ci sono state tante partite senza emozioni, con poche occasioni da gol, questa invece è stata una bellissima partita. Il Lech ha dimostrato di poter pareggiare contro il Legia che era favorito nonostante i soli 3 giorni di riposo".