GUERINI A RFV, Viola deve saper cambiare in partita

L'ex calciatore e allenatore, oltre che dirigente viola, Vincenzo Guerini, è intervenuto durante la trasmissione "Viola, amore mio" su Radio Firenzeviola: "Dopo la pausa poteva esserci una sorpresa perché mentalmente non tutti reagiscono alla stessa maniera, così come fisicamente. Questa Fiorentina produce molto ed è padrona del campo ma non uccide mai l'avversario. Gli manca questo e dovrebbe cambiare atteggiamento in partita magari. La Fiorentina gioca troppa pulita ma a volte bisogna saper cambiare, essere meno belli e puntare al risultato perché hai buttato punti per strada. Bisogna anche saper aspettare e ripartire a volte per sorprendere l'avversario anche se sicuramente Italiano lo sa. La classifica è anonima e la piazza non lo merita. Però può indovinare alcune vittorie di fila e la speranza dell'Europa può riaccendersi anche perché le altre non ti hanno mai messo sotto, devi però fare un girone di ritorno straordinario".

Giovani? A me piacerebbe che la Fiorentina mettesse in atto questa politica ma il calcio è cambiato rispetto al passato. Ma non mi sta bene crescerli per darli via come Chiesa. Bianco mi è piaciuto ed ha mostrato personalità ma non facciamogli le pagelle e lasciamolo tranquillo. Non voglio fare paragoni ed aspettiamo dici dodici partite per giudicarlo.

Mercato? Metterei un giocatore per ogni reparto solo se fossero più forti di quelli che ho, poi sta rientrando Castrovilli.