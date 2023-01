CANNELLA A RFV, Viola si deve assestare. Su Brekalo...

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ex ds tra le altre di Modena e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio, per analizzare il difficile momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha una grande proprietà, solida e con dirigenti esperti. In questa fase si deve assestare perché l'allenatore, pur con delle idee, resta giovane. I viola sono un po' nel guado, in attesa di capire quale sarà la sua reale dimensione. Brekalo è un acquisto di esperienza che sa bene come funziona la Serie A, Sirigu invece è semplicemente un avvicendamento tecnico: uno scambio di opportunità, mi verrebbe da dire".

Sul possibile inserimento di una punta: "Penso che per questioni di lista, la Fiorentina rimarrà così per il ruolo di centravanti. Se poi ci saranno delle opportunità, penso che il club non si farà trovare impreparato. Conoscendo Italiano, penso che il tecnico preferirà migliorare sugli esterni piuttosto che con il centravanti. Lo score d'attacco in questo momento è deficitario".

Sulle delusioni del mercato estivo: "Non è facile individuare giocatori che, pronti-via, possono rivoluzionare il valore di una rosa. Alla Fiorentina servono giocatori di prima fascia e non è facile reperirli: oltretutto non è facile far crescere i giovani, le pressioni sono tante".