LEWANDOWSKI, Partitella con bambini in Sardegna

(ANSA) - SAN PANTALEO, 09 LUG - Campione, ma non divo: quando il pallone in piazzetta scappa dalla portata dei bambini che giocano, raccoglie la sfera e scende in campo anche lui. Dagli Europei a San Pantaleo, in Gallura, Robert Lewandowski: il bomber della nazionale polacca ha accettato la sfida con i ragazzini che disputavano una partitino serale in una delle località turistiche del nord Sardegna. E si è confrontato con loro a colpi di tacco, tra tunnel e numeri. Improvvisamente si sono accesi i riflettori e i telefonini sull'inatteso match che ha animato la notte della località gallurese. Lewandowski è da qualche giorno in vacanza in Sardegna: prima era a Cagliari, ora nel nord dell'isola. Il video con la partita è diventato virale. Con tanti commenti ultra positivi per l'attaccante del Bayern Monaco. (ANSA).