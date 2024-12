SERIE A, Cagliari coraggioso ma la Dea vola con Zaniolo

FirenzeViola.it

L'Atalanta resta in vetta alla classifica grazie alla vittoria di misura a Cagliari. I rossoblù giocano un primo tempo gagliardo e coraggioso con carnesecchi che sventa diversi pericoli creati dai sardi ma poi capitolano nella ripresa per mano di Zaniolo che al 66 segna il gol che poi deciderà tutta la gara. Il Cagliari resta dunque invischiato nella zona salvezza dalla quale dista solo due punti mentre l'Atalanta in vetta vola a 37 punti, staccando di cinque punti il Napoli e di sei Lazio, Fiorentina e Inter.