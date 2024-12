LOVRIC, Esce dolorante contro il Napoli. A rischio la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandi Lovric, dopo un infortunio all’adduttore che lo ha costretto a dare forfait anzitempo nel match tra Udinese e Napoli, lascia la mediana dell’Udinese sempre più in emergenza. Con l’assenza di Payero, al suo posto contro i partenopei è subentrato Atta. In attesa degli esami strumentali, il giocatore è sempre più a rischio per il prossimo match di campionato, che vedrà l’Udinese affrontare la Fiorentina al Franchi lunedì 23 dicembre.