TOP FV, Contro il LASK Il migliore è Sottil. 2° Parisi 

© foto di Federico De Luca 2024

Giovedì, la Fiorentina ha vinto la sua terza e ultima partita in casa al Franchi nella prima fase della Conference League, dominando contro il LASK in un netto 7-0 dove, di fatto, non c’è stata partita. Numerosi i giocatori in gol e diversi i debutti europei.

I tifosi viola, chiamati a decidere il migliore in campo su FirenzeViola.it, si sono divisi, ma Sottil, autore di un gol in più rispetto agli altri, ha messo d’accordo la maggioranza dei votanti, ottenendo 709 preferenze su 1.113 totali. Al secondo posto troviamo Parisi, in versione assist-man, con 115 voti, mentre a completare il podio c’è Amir Richardson, che ha trovato la sua prima gioia in maglia viola, con 110 voti.

PODIO TOP FV FIORENTINA-LASK 7-0

Sottil: 709 voti (63,70%)

Parisi: 115 voti (10,24%)

Richardson: 110 voti (9,88%)