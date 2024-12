GASPERINI, Zaniolo? Non è tollerabile la sua esultanza

FirenzeViola.it

Reduce dalla decima vittoria consecutiva in campionato e con il primo posto sempre più blindato in attesa dei risultati delle contendenti, tra cui la Fiorentina, Gasperini, tecnico dell’Atalanta, non ha digerito l’eccessiva esultanza di Zaniolo dopo il gol vittoria contro il Cagliari. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio.”