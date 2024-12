SERIE A, Il Napoli ribalta il match. Con l'Udinese finisce 3-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un balbettante Napoli, che va anche sotto nel punteggio, ribalta l’Udinese al Bluenergy Stadium, rispondendo alla vittoria dell’Atalanta e imponendosi per 3-1. Ad aprire le marcature ci pensa Thauvin dagli undici metri, dopo un fallo di mano di Lobotka. Il francese sbaglia il rigore, ma sulla ribattuta arriva prima di tutti e segna.

Nella ripresa, al Napoli bastano solo 5 minuti per ristabilire l’ordine con Lukaku. Poco dopo, per i bianconeri entra in gioco anche la sfortuna, con un autogol di Giannetti. Infine, Anguissa sbuca e chiude i conti al minuto 81. La squadra di Conte torna al successo dopo il doppio scivolone contro la Lazio e si porta a -2 dalla vetta, allontanando Fiorentina e Inter, che però hanno ancora due partite in meno per il momento.