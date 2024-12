MILENKOVIC, Secondo gol consecutivo in Premier

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione a secco in termini realizzativi (in realtà un gol l’aveva fatto proprio in finale di Conference League, ma era in fuorigioco), Nikola Milenkovic, nella sua nuova avventura oltremanica con il Nottingham Forest, si è preso gusto a segnare. Sempre di testa, il centrale serbo ha messo a segno il suo secondo gol consecutivo in Premier League, stavolta ai danni dell’Aston Villa, sfruttando anche un’indecisione di Emiliano Martínez e siglando l'1-1 all’87’. Poco dopo, il Nottingham raddoppia e conquista addirittura i tre punti cruciali per agganciare il quarto posto momentaneo in campionato, sopra al Manchester City che deve però ancora giocare.