PRES. ASS. OGNISSANTI A RFV, Domani il concerto per Joe

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il presidente dell'associazione Ognissanti Fabrizio Carabba è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare del concerto di domani sera nella chiesa di Borgo Ognissanti dedicato a Joe Barone: "L'associazione Ognissanti organizza ogni anno questo tradizionale concerto che quest'anno sarà il 20esimo concerto di Natale. Borgo Ognissanti è uno spaccato di Firenze, noi dell'associazione cerchiamo di mantenere integra la nostra identità fiorentina. Per il concerto avremo 50 bambini del Coro del Melograno, che si è esibito anche davanti al Papa, sarà una serata a scopo benefico per l'ATT e l'ingresso è gratuito, domani alle 21. Quando Commisso comprò la Fiorentina volle Barone al suo fianco e Joe nei primi anni ha abitato nel quartiere ed era di casa al bar Curtatone, ora Gamberini, dove c'era l'ormai caffe di Joe.

Quando lo conobbi nel 2021 decidemmo di imbandierare tutte le vie di viola. Anche dopo il suo trasferimento è sempre tornato da noi anche per una chiacchierata. Dal 19 marzo tutta Borgo Ognissanti ha perso un riferimento e dedicargli il concerto è il miglior modo di ricordarlo e verranno molti rappresentanti della Fiorentina, con Ferrari, Pradè e il dottore in testa. Nel grigiore che viviamo per tanti motivi, invitiamo tutti a godere del concerto di questi 50 bambini e sotto l'albero offriremo vin brulè e caldarroste"