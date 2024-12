JUVENTUS-VENEZIA, Ecco le formazioni ufficiali dei due tecnici

FirenzeViola.it

L’anticipo del sabato sera di Serie A riguarda da vicino anche la Fiorentina, dal momento che la Juventus ha l’occasione, in caso di vittoria, di tallonare la squadra di Palladino e accorciare le distanze fino al -1 in classifica. I viola, però, dovranno giocare due partite: una domani a Bologna e l’altra nel recupero contro l’Inter. I bianconeri, dal canto loro, affrontano un ostacolo chiamato Venezia, in crisi di risultati e sempre più nei bassifondi della classifica.

Queste le scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco