COMMISSO, A Bove: "Per me e Catherine giorno felice"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine hanno sentito telefonicamente Edoardo Bove. Lo comunica la Fiorentina che spiega che il ragazzo li ha ringraziati per la vicinanza, per l'affetto che gli è stato dimostrato, per tutto quello che ha fatto la Fiorentina ed ha detto che per lui il Viola Park rimane sempre come una seconda casa. Il Presidente e la moglie hanno detto che oggi per loro è un giorno molto felice, che sono molto contenti di sapere che lui sia lì al Viola Park e, soprattutto, che stia bene e sperano che per lui tutto possa andare sempre meglio.