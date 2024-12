CAPEZZI, Che ricordi della mia Fiorentina, su Pizarro....

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex centrocampista della Fiorentina oggi alla Carrarese, Leonardo Capezzi, a Toscana TV ha parlato anche del suo passato in maglia viola: "Sarò sempre un simpatizzante viola. Come posso scordarmi il mio esordio in Europa League? Ho tanti ricordi di quella serata. Mi ricordo Montella quando a fine gara mi disse vai a farti la doccia che non sei manco sudato. Fu un emozione bellissima. Era una Fiorentina fortissima, fatta di una qualità unica. Da ragazzo dai tutto per scontato ma questi sono ricordi indelebili che ti porterai sempre dietro. Essermi allenato con campioni come Borja Valero, Pizarro o Aquilani mi è servito tantissimo per la mia carriera. Con gli occhi cercavo di rubare qualcosa da tutti. Allenarsi con Pizarro in partitella era qualcosa di unico, parliamo di un calciatore davvero stupendo. È stato un orgoglio e una fortuna essersi allenati con lui".

Pizarro disse "Capezzi può essere il mio erede"; è pesata questa investitura? "Pesato no, magari le parole spostarono tanto l'attenzione in un Capezzi possibile regista. È un ruolo che ho sempre potuto ricoprire ma ho caratteristiche diverse. Ho sempre giocato meglio in un centrocampo a due. Lui quelle parole me le disse sotto forma di amicizia, avevamo un bel rapporto. Essere paragonato a Pizarro francamente mi sembra molto esagerato".

Come giudica la Fiorentina di oggi? "Palladino lo conosco bene perché ci ho giocato a Crotone. È un allenatore giovane e moderno. A Monza ha fatto benissimo e continua a fare bene anche a Firenze. La squadra è forte e dotata di una rosa lunga. Dopo un inizio difficile ora ha un rendimento sopra le aspettative. Sono molto contento di vedere questa Fiorentina così in alto".