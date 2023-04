FIO-SPE, I numeri sul match di domani al Franchi

FirenzeViola.it

Inizia oggi una nuova giornata di campionato e, come di consueto, la Lega Serie A ha pubblicato i numeri relativi alle gare del 29esimo turno. Ecco le statistiche relative a Fiorentina-Spezia, match che si disputerà domani alle ore 14.30:

La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A TIM, grazie a un pareggio nell'ottobre 2020 seguito da quattro successi - la Viola ha sempre segnato almeno due reti in ogni confronto con i liguri nella competizione. Entrambe le sfide di Serie A TIM tra Fiorentina e Spezia al Franchi sono terminate con il punteggio di 3-0 per la Viola: nel primo caso con tre marcatori differenti (Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric), mentre nella seconda occasione con la tripletta di Dusan Vlahovic. La Fiorentina arriva da cinque successi e non ne registra sei di fila in Serie A TIM dall'aprile 2018 - inoltre la Viola potrebbe ottenere quattro vittorie di fila senza subire alcun gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. Lo Spezia, con i suoi 25 punti in 28 incontri giocati, sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A TIM: nelle due precedenti edizioni, dopo lo stesso numero di gare disputate, i liguri hanno ottenuto 29 (nel 2020/21) e 26 punti (nel 2021/22). La Fiorentina ha subito un solo gol da fuori area nella Serie A TIM 2022/23, nessuna squadra ne conta meno - dall'altra parte lo Spezia ne ha incassati ben otto, meno della sola Salernitana (nove).

Se da una parte solamente il Napoli (275) ha incassato meno conclusioni della Fiorentina (277) in questo campionato, dall'altra lo Spezia è la formazione che ne ha subite di più (473). Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha preso parte a tre reti in cinque sfide contro lo Spezia in Serie A TIM (un centro e due assist), solamente contro il Genoa (quattro partecipazioni in 16 match) ha fatto meglio nella massima serie. Riccardo Saponara ha giocato nove partite, segnando due reti, con la maglia dello Spezia in Serie A TIM nel 2020/21: inoltre, solamente contro l'Inter (nove), il classe '91 ha disputato più match nel massimo campionato senza trovare gol o assist che contro la formazione ligure (tre incontri). Nell'ultimo turno di campionato, contro la Salernitana, Eldor Shomurodov ha trovato la sua prima rete con la maglia dello Spezia in Serie A TIM: l'attaccante uzbeko non va a segno per due presenze consecutive nella competizione dal maggio 2021, in quelle che sono state le sue ultime due gare con la casacca del Genoa. Dopo essere rimasto a secco nelle prime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM, Mbala Nzola ha trovato il gol nella gara d'andata di questo campionato - l'attaccante classe '96 è l'autore di cinque delle otto marcature fuori casa dello Spezia in questa Serie A TIM, incluse le due più recenti.