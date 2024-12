ROSSITTO A RFV, Biraghi doveva avere palle quadrate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex Fiorentina Fabio Rossitto, a Radio FirenzeViola ha parlato così della questione di Biraghi durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Ho sempre vissuto da titolare fisso, questa non è questione che mi riguarda direttamente. Ci vogliono le palle quadrate, ci sta sedersi se arriva qualcuno più forte, ma c'è bisogno di carattere. Le cose sono due: le partite sono tante e il livello è alto, ma se uno vuole essere titolarissimo deve scegliere se chiedere la rescissione del contratto oppure mettersi in gioco. Il calcio è cambiato e c'è anche maggiore competizione. Non mi fa piacere sentire le cose che ha detto l'agente: sennò non si passa il messaggio dello spirito combattivo, quello che passa è invece il messaggio che bisogna arrendersi".

Dal nulla è stato tirato in ballo anche Parisi, la situazione è diversa: come si sentirà il ragazzo?

"È una cosa andata oltre, e ha tirato in ballo anche un ragazzo che aveva tante aspettative addosso ma non c'entrava nulla nella situazione. È vero anche che la Fiorentina è una società forte: bisognerebbe confrontarsi e parlare, non sparare bombe del genere pubblicamente. Ci sarebbe dovuto essere anche un maggiore dialogo anche tra il giocatore stesso e l'entourage".

In carriera non le è mai capitato, ma ogni tanto ha avuto la percezione di essere stato messo da parte?

"Quando è capitato tornavo al paese dove sono cresciuto, andavo al campetto e respiravo di nuovo i sogni che vivevo da bambino. È ovvio che ogni tanto le cose non vadano così bene, ed è giusto ritrovarsi attraverso i sogni e lavorare per ripartire dalle radici. Dipende tutto da te, devi arrivare al tuo massimo ed essere in pace con te stesso, poi se gli altri sono più forti di te è un altro discorso... ma almeno si è in pace con se stessi".

Non sarebbe il caso di convocare il procuratore da parte della società?

"È indubbio che sarà fatto, sarà un intervento che faranno subito per difendere la propria immagine, queste cose non possono essere tirate a lungo".

Nel mese di dicembre la Fiorentina dovrà dare anche altre risposte in campionato... cosa si aspetta date le partite molto delicate?

"Nessuno si immaginava quello che ha fatto finora la Fiorentina. Palladino mi aveva colpito già da Monza per la personalità: ha dato uno stile di gioco adatto per i giocatori e ha anche tanta personalità. Ci sono tutte le qualità per far bene. È vero, ci sono anche gli altri, ma la Fiorentina sta facendo un cammino davvero molto bello e Palladino sta facendo tanto bene".

La Fiorentina dovrà rimpiazzare Bove nel mercato di gennaio...cosa vedi per il mercato della Fiorentina?

"Il dispiacere per Bove è tantissimo, è una grande promessa, speriamo bene. Servirà un centrocampista che lo sostituisca, serve qualcuno nel mezzo al campo: è questa la priorità per la Fiorentina, proprio perché le partite sono tante".

Folorunsho potrebbe essere un nome da seguire?

"Io l'ho seguito anche a Pordenone, può giocare in più posizioni anche per la sua fisicità, e farebbe molto bene nel gioco della Fiorentina. Ha le qualità per entrare subito nel meccanismo di Palladino".



