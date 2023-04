FIO-ATA, Numeri e curiosità sul match di lunedì

FirenzeViola.it

Archiviato il successo di ieri in Conference, in casa Fiorentina è già tempo di rigettarsi sul campionato. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà lunedì sera l'Atalanta in uno degli scontri più interessanti del turno. Ecco le statistiche fornite dalla Lega Serie A su Fiorentina-Atalanta, gara che chiuderà la 30esima giornata del campionato.

L’Atalanta ha trovato la vittoria in cinque delle ultime otto sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (1N, 2P), dopo che nelle precedenti 13 partite nel massimo campionato non era mai riuscita a battere la formazione toscana (4N, 9P). La Fiorentina ha vinto nell’ultimo match casalingo di Serie A TIM contro l’Atalanta, ma non ottiene due successi di fila contro i bergamaschi al Franchi dal 2015 (da allora in sei sfide due vittorie ciascuna e due pareggi). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare di campionato, raccogliendo cinque successi e due pareggi – l’ultima volta che ha giocato otto incontri consecutivi senza perdere in Serie A TIM è stata tra febbraio e aprile 2018, con Stefano Pioli in panchina. L’Atalanta è rimasta senza segnare in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (tutti e tre gli incontri sono terminati con una sconfitta), tante volte quante nelle precedenti 17 gare esterne nella competizione.

La Fiorentina ha raccolto solo 9 dei suoi 41 punti in questo campionato contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica: il 22%, ha una percentuale più bassa nel torneo in corso solo l'Hellas Verona (14%: 3 su 22). Solo l'Hellas Verona (830) ha guadagnato più possessi dell’Atalanta (820) nel terzo centrale di campo in questa Serie A TIM – dall’altra parte, solo il Napoli (174) ne conta più della Fiorentina (160) nel terzo di campo offensivo. Tutte le ultime otto reti della Fiorentina in Serie A TIM provengono da giocatori differenti – tra queste sono incluse due autoreti, che corrispondono alle ultime due marcature interne della squadra viola in campionato: l’unica squadra in tutta la storia della competizione che ha ricevuto più autogol consecutivi a favore in casa è stata l’Inter, quattro, tutti contro il Catania il 29 gennaio 1961. Da novembre in avanti, solo Isaac Success (6) ha servito più assist di Jonathan Ikoné (4) senza segnare in Serie A TIM e solo Kevin Lasagna (26) ha tentato più conclusioni dell’esterno della Fiorentina (23) sempre senza trovare il gol: l’ultima rete del francese risale infatti allo scorso 22 ottobre, contro l’Inter. Solo Cristiano Biraghi della Fiorentina (31) e Paulo Dybala della Roma (31) hanno creato più occasioni dell’attaccante dell’Atalanta Jérémie Boga (29) in Serie A TIM nel 2023 (29 anche per Hakan Çalhanoglu); sempre nel nuovo anno solare, l’ivoriano è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling nel massimo campionato (36). Duván Zapata ha realizzato sei reti contro la Fiorentina in Serie A TIM, solo contro il Sassuolo (nove) ne conta di più; l’attaccante dell’Atalanta tuttavia è rimasto a secco di gol nelle ultime 11 gare di campionato e solo una volta nella sua carriera in Serie A TIM ha avuto un digiuno più lungo: 12, tra aprile e ottobre 2018.