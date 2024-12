ALL. LASK, Viola intensa e compatta. Dovremo soffrire

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Ludovico Mauro

Alla vigilia di Fiorentina-Lask, dalla sala stampa del Franchi il tecnico degli austriaci Markus Schopp si è espresso così in avvicinamento al match: "La Fiorentina è una squadra che si è sviluppata in modo intenso e compatto. Una squadra ottima sia in difesa che in attacco, ci aspettiamo una grande partita. Dobbiamo soffrire in questo momento, abbiamo perso 3 partite in fila. La situazione ci da fastidio, la stagione è stata influenzata da tante cose. Ancora possiamo qualificarci, per questo abbiamo bisogno di un ottimo risultato. Sappiamo che sarà una partita difficile. Abbiamo avuto un po' di infortuni, anche di giocatori importanti, di qualità".

Schopp ha giocato a Brescia, esordendo in quel famoso Brescia-Atalanta con la storica corsa di Carlo Mazzone sotto la curva bergamasca. Momento che ha ricordato anche in sala stampa: "Sono stato 4 anni, Brescia-Atalanta è stata la mia prima gara, non parlavo molto bene e così non capivo bene cosa è successo. Ho visto l'allenatore che è corso, quando vieni in Italia la prima cosa che ti viene in mente sono le differenze culturali. Per me Brescia è stata un'esperienza eccezionale, ho grandi ricordi con Mazzone. La domenica era una persona diversa rispetto alla settimana. Lui è stato come un padre, tutti sapevamo quanto fosse importante".