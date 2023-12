QUI ROMA, La probabile formazione dei giallorossi

FirenzeViola.it

Come riportato dal portale Vocegiallorossa.it, pochi dubbi per Josè Mourinho in vista della sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina. Scelte obbligate in difesa con Mancini, Llorente e Ndicka che giocheranno davanti a Rui Patricio. Sulle corsie esterne confermato Spinazzola a sinistra, mentre dovrebbe partire dal primo minuto dopo l'ottima prova di Reggio Emilia Kristensen a destra. In mezzo al campo l'unico dubbio riguarda le condizioni di Lorenzo Pellegrini che sembra in leggero vantaggio su Bove per una maglia da titolare al fianco di Cristante e Paredes.

Confermatissima invece davanti, ovviamente, la coppia Dybala-Lukaku.