ESPOSITO, Su Ig: "I derby non si giocano, si vincono"

In casa Empoli si continua a festeggiare la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina e il passaggio ai Quarti di Coppa Italia. L'MVP di serata è stato certamente Sebastiano Esposito, che ha realizzato il gol del pareggio e trasformato il rigore decisivo. Queste, a tal proposito, le parole che il centravanti azzurro ha affidato al proprio profilo Instagram: "I derby non si giocano, i derby si vincono. E il viaggio in Coppa continua".