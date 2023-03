BRAIDA, I giocatori vanno visti dal vivo non dai video

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, in una lunga intervista a Tuttomercatoweb ha parlato anche del suo modo di scegliere giocatori sul mercato: "Bisogna andarli a vedere direttamente. Non bisogna fidarsi dei video, ingannano. Oppure degli algoritmi. Questi propongono dati che interessano ma che vanno valutati con l'occhio umano. È quello a decidere. L'organizzazione della società deve passare necessariamente dallo scouting, andare alla ricerca. I giocatori in giro per il mondo ci sono, bisogna scoprirli. E poi non tutti vedono le cose alla stessa maniera: quello che vedo io, magari, non lo vede un altro. Ognuno di noi ha la capacità e la sensibilità per vedere un calciatore. Perché a volte si può vedere una brutta prestazione, Messi qualche partita non la fa al massimo, quindi alle volte è umano"