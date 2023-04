TIFOSI, Viola a Poznan: storie e intrecci particolari

FirenzeViola.it

Sulle pagine de La Nazione ci si concentra ovviamente sull'importante sfida di domani contro il Lech Poznan. La Polonia viola si prepara a vivere la sfida di Conference, come dimostrano i circa 500 tifosi attesi nel settore ospiti. Il Viola Club Polonia è attivo dal 2010 ed è affiliato al centro di coordinamento. Su Facebook è presente anche una comunità chiamata "Fiorentina Polska", che conta oltre 1.100 iscritti. E poi ci sono alcune storie davvero particolari che intrecciano Firenze e la Polonia, per esempio quella di Witold Casetti, italo-polacco, giornalista e presentatore televisivo (in particolare per Tvn, rete del gruppo statunitense Discovery). Witold è nato e cresciuto a Firenze e nel 1999 si è trasferito a Varsavia per lavoro. Da 24 anni vive proprio lì, nella capitale. Un’altra storia particolare è quella di Jan Gojdz, uno dei fondatori del Viola Club Polonia (anche se ora non fa più parte del club), che vive a circa 90 km da Poznan.