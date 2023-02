SGARBI, Bisogna rivedere il progetto Franchi

Come riportato da Repubblica (Firenze) sullo stadio è sceso in campo il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi: "Ho visto l’appello di Icomos, ne ero a conoscenza. Mi confronterò col ministro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del progetto Franchi. Parlerò anche col sindaco Nardella. Non voglio fare guerre. Certamente evitare l’abbattimento del capolavoro di Nervi è stata idea più intelligente di quella di Sala con San Siro a Milano. Ma il documento di Icomos contiene riflessioni che approvo e che credo possano portare i progettisti a fare delle revisioni entro i limiti del possibile". Per l’Icomos, ente consultivo dell’Unesco, andare avanti col disegno vincitore del concorso internazionale firmato dallo studio Arup e dall’architetto Cupelloni sarebbe come mettere "un lapide" sul capolavoro nerviano, che in pratica "sparirebbe" anche senza essere abbattuto. Il sindaco Dario Nardella non si scompone: "Sullo stadio stiamo correndo come l’alta velocità. Si è appena chiusa la gara per trovare la ditta che farà progetto esecutivo e lavori. Siamo ormai oltre il punto di non ritorno, si farà", dice. L’ok all’opera era arrivato dal Ministero dei beni culturali ai tempi di Franceschini, finora il successore Sangiuliano non si è espresso. Sgarbi invoca una trattativa sul progetto chiedendo un summit: "Ricordiamoci che se non troviamo una linea conciliante e didialogo potremmo trovarci in difficoltà con la famiglia Nervi, con cui entrerò in contatto e delle cui preoccupazioni mi ha informato Gianni Letta: hanno dalla loro l’arma del diritto d’autore sulla struttura, potrebbero trascinarci in una causa. Sono convinto che il progetto possa essere migliorato secondo le sugestioni dell’Icomos, vediamo se c’è spazio per un’interlocuzione" avverte il sottosegretario. E un’altra ebbrezza nell’operazione Franchi è servita.