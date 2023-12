GAZZETTA, Risultato viola in UECL decisivo per l'Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione europea della Fiorentina. I viola oggi guarderanno dal divano i sorteggi dei play-off di Conference League visto che hanno già ottenuto, passando per primi nel loro girone, il pass per gli ottavi di finale. Il club di Rocco Commisso sarà chiamato in causa il 23 febbraio quando verranno estratti gli accoppiamenti degli ottavi. La Fiorentina sarà testa di serie e potrà così evitare gli avversari più pericolosi, anche se agli spareggi ci sono anche i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Per la vittoria finale invece la formazione più accreditata, insieme ai viola, sembra essere l'Aston Villa di Unay Emery. Ancora però è presto per parlare del successo finale,anche se il successo della squadra di Italiano potrebbe essere fondamentale nella corsa al quinto slot per la prossima edizione della Champions League. I punti del ranking infatti sono uguali per tutte le competizioni.