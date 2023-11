GAZZETTA, Milan sabato convocato Camarda

FirenzeViola.it

Il giovanissimo(15 anni) Francesco Camarda sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Ovviamente partirà dalla panchina con l'ex viola Luka Jovic, unico superstite tra gli attaccanti rossoneri, in campo dal primo minuto. Però chissà, se il Milan avesse bisogno potrebbe entrare in campo per quello che sarebbe un esordio da record. Camarda infatti diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A con 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Attualmente il record appartiene a Wisdom Amey che con il Bologna debuttò a 15 anni, 9 mesi e un giorno.

Nel caso in cui dovesse addirittura segnare batterebbe anche un altro record, quello di più giovane marcatore della storia del nostro campionato, detenuto ancora da Amedeo Amedei. L'ex attaccante della Roma lo siglò a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni nel lontano 1937.