COR. SPORT, Da Amrabat a Beukema-Cittadini: il punto

Rocco Commisso è atteso domani a Firenze, nel giorno in cui la Fiorentina farà il proprio esordio in Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, il ritorno del presidente causerà un effetto domino sulle principali tematiche di casa viola, che verranno a maggior ragione discusse assieme al patron. In primis il rinnovo di Amrabat, per passare poi al mercato. Ci sarà infatti da capire se, per rinforzare il reparto difensivo, verranno anticipati già ora alcuni investimenti previsti per l’estate. Si tratta dei due principali obiettivi viola, quali Sam Beukema e Giorgio Cittadini. Sull'olandese - si legge sul quotidiano -, i viola si sono mossi per tempo ed era, fino a poche settimane fa, il primo della lista anche grazie al prezzo (4 milioni), ma l’inserimento del Bologna, che ha già incontrato il padre-agente, ha complicato le cose. Mentre l’italiano classe 2002 è più un obiettivo per giugno, dopo averne parlato per l’Epifania insieme al suo agente Luca Ariatti.