GAZZETTA, Il nuovo animo di Jovic con la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport ha dedicato un pezzo a Luka Jovic. Dopo la vittoria contro la Roma di sabato, nella quale ha anche segnato, il serbo è andato a festeggiare con i compagni nello spogliatoio e dopo la doccia è tornato in campo con Milenkovic per giocare con suo figlio Alexel. Questa immagine potrebbe rappresentare il nuovo animo di Jovic nei confronti della Fiorentina, confermato anche dallo stesso Italiano che ha spesso delle belle parole su di lui nel post partita.

Per la prima volta il serbo è andato a segno in due gare di fila in Serie A, prima contro il Torino e poi contro la Roma, rischiando anche di segnare in finale di Coppa Italia. Le qualità del numero 7 viola non sono mai state messe in discussione, a differenza dell'atteggiamento, che però ora sembra essere cambiato. In vista c'è una finale di Conference League e Jovic potrebbe entrare nella storia Viola, magari con un gol decisivo.