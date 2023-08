COR. FIO., Beltran non si sottrae all'eredità del 9

FirenzeViola.it

© foto di Pierpaolo Matrone

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino l'arrivo di Lucas Beltran a Firenze rappresenta il gran ritorno del nueve. Il centravanti argentino infatti ha deciso di indossare la maglia numero 9 che fu di Batistuta e tale questione non poteva di certo passare inosservata, nonostante nel calcio moderno non risulta esserci più spazio per la storia e la tradizione. L'ex River Plate ha deciso di non rinunciare all'eredità del 9 che negli ultimi anni è pesato molto sulle spalle degli attaccanti che l'hanno portato e che non sono stati capaci di reggerne la pressione.