PELLICANÒ A RFV, Terracciano tra i top 5 in A

Pino Pellicanò, ex portiere della Fiorentina degli anni '70, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della ripresa del campionato e della situazione portieri in casa viola: "Sarà tutto un altro campionato, spero che la Fiorentina riparta come aveva finito nel 2022, quando ha fatto ottime prestazioni, anche quella col Milan, dove con un altro arbitro sarebbe finita diversamente. Contro il Monza non sarà facile, visto che i lombardi hanno solo tre punti in meno dei viola".

E sui portieri della Fiorentina: "Gollini è stata una mezza delusione. Il primo errore che ha fatto lo ha condizionato completamente. La Fiorentina è comunque coperta, perché Terracciano è tra i primi quattro-cinque portieri in Serie A, ha una qualità fondamentale per i portieri: riesce a dare grande. Su Cerofolini a me non spaventa il fatto che non abbia praticamente mai giocato, può farsi esperienza giocando. Mi ricordo che Mihajlovic schierò un certo Donnarumma quando lui aveva sedici anni".