FIRICANO A RFV, Ranieri ha fatto bella figura quest'anno

© foto di Alberto Fornasari

L'ex difensore viola, ora allenatore, Aldo Firicano, è stato ospite a Radio FirenzeViola durante l'evento a Gropina: "Il mercato è difficile e vastissimo, bisogna essere bravi a farlo. Come sa fare Corvino".

Sulla sostituzione di Amrabat: "I tempi sono cambiati e il calcio e diverso. Una volta erano guai se non si aveva la rosa pronta per il ritiro. Ora invece tutte le squadre arrivano a tirare su la squadra a fine mercato, raramente si parte in ritiro con la squadra già confezionata. Poi il mercato cambia ogni due ore, magari, ti concentri su un determinato giocatore e poi il mercato impone determinate situazioni".

Sul ritiro al Viola Park: "Se uno lo diceva anni fa tutti si sarebbero messi a ridere. Il ritiro un tempo serviva per mettere una base solida, invece ora si fa tante partite e tournée, anche per business. Per cui le" considerazioni sulla squadra andranno fatte a settembre".

Su Igor in partenza: "Ranieri nasce terzino e poi si reinventa centrale. Ha fatto la sua bella figura, penso che la società lo terrà di conto quando andrà a cercare il nuovo difensore. Fra titolare e riserve almeno due tre giocatori serviranno, tra tutti i reparti".