REP. FI, Tra cleen sheet e dati mostruosi: Viola alza il muro

Nella sua versione di oggi, la Repubblica (ed. Firenze) riparte dalla bontà difensiva che stanno dimostrando sempre di più Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, descrivendoli una coppia come Batman e Robin, Sherlock Holmes e il dottor Watson, Bud Spencer e Terence Hill. Stanno viaggiando spediti verso quel tipo di coppie inossidabili che vengono nominate di getto, parti con il primo ed ecco arrivare a ruota anche il secondo nome. Perché come dicono in America “L’attacco fa vendere i biglietti, la difesa vincere le partite”. Verità inalterabile soprattutto nel campionato italiano che la Fiorentina ha decisamente preso alla lettera.

I viola hanno oggi la miglior difesa del campionato (assieme a Napoli e Juventus con 10 reti subite), l’ultimo attacco infrantosi sul muro viola è quello del Cagliari che va ad unirsi a quelli di Venezia, Empoli, Lecce, Genoa, Torino e Como parlando solo di campionato. In pratica la Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in 7 gare su 14, il 50% delle partite. Ed ancora. Clamoroso il dato dei secondi tempi con un solo gol subito, quello del milanista Pulisic peraltro inutile ai fini del risultato finale: addirittura zero le reti incassate nell’ultima mezzora, a dimostrazione di una capacità di concentrazione pazzesca dei calciatori di Palladino. Nelle ultime 10 di campionato sono appena 4 i gol incassati, con i viola che hanno subito una rete (Serdar del Verona il 10 novembre) nelle ultime 5 partite di A: se la classifica della Fiorentina è così sorridente, lo deve molto al muro eretto dalla sua difesa.