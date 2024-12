SZYMANSKI, Osservatori viola ad Istanbul

FirenzeViola.it

© foto di Newspix/Image Sport

Dalla Turchia i media continuano a rilanciare la notizia di un interessamento della Fiorentina per Sebastian Szymanski, calciatore polacco, centrocampista e ala del Fenerbahçe e della nazionale polacca. Le voci si rincorrono ormai da qualche tempo, rilanciata anche in Francia da Foot Mercato e in Polonia, e secondo quanto viene riportato dalla stampa vicina al Fenerbahçe gli osservatori della Fiorentina domani sera sarebbero ad Istanbul per seguire la gara di Europa League tra la squadra di Mourinho e l'Athletic Bilbao.

Tuttavia, proprio Jose Mourinho non sarebbe entusiasta della cessione del suo giocatore perché è soddisfatto delle sue prestazioni.