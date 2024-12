CONFERENCE, Poco turnover: le scelte di Palladino

FirenzeViola.it

A due giorni da Fiorentina-Lask, la Nazione fa il punto sui possibili protagonisti del match di giovedì sera. I viola sono tornati ad allenarsi stamani dopo il lunedì libero concesso da Palladino, che nel frattempo pensa a come affrontare gli austriaci in una gara che, in caso di vittoria, darebbe la qualificazione quasi certa agli ottavi.

In porta nessuna sorpresa, come annunciato dallo stesso Palladino ci sarà l'esordio stagionale di Tommaso Martinelli. Per il resto, in attesa di conoscere le condizioni di Pongracic, di nuovo ai box per un problema alla coscia, il tecnico viola sembra orientato a ridurre le consuete rotazioni. Ci saranno Kayode e Biraghi dal primo minuto, ma davanti c'è la possibilità di vedere una prova di Fiorentina 'A', con Kean e magari Gudmundsson, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.