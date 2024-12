NAZIONE, Palladino e i suoi leader: l'esempio di Gosens

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione traccia le tappe della svolta di Raffaele Palladino e della sua Fiorentina. Dal 22 settembre, giorno della partita interna con la Lazio e del ribaltone dopo l'intervallo, passando per la vittoria contro il Milan fino ad arrivare a Cagliari. Nello spazio di due mesi la Fiorentina non si è fatta mancare niente, compreso lo spavento preso per il malore di Bove.

La Viola di Palladino è unita grazie anche al lavoro fatto dal tecnico campano, che al Viola Park è diventato il fratello maggiore di tutti. E grazie al lavoro del mister, la Fiorentina ha trovato nuovi leader: caratteriali, come Cataldi e Gosens, o tecnici, come Adli. Ma è su Robin Gosens che la Nazione si sofferma: viene sottolineato un momento, a inizio ripresa, durante Fiorentina-Cagliari, quando il tedesco si è avvicinato alla panchina di Palladino per parlare con l'allenatore. Un confronto durato qualche secondo, poi due cambi fatti. Difficile pensare che il tecnico non ascolti i suoi leader, scrive il quotidiano.