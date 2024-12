FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel giorno in cui Edoardo Bove si sottoporrà all'intervento per l'installazione del defibrillatore sottocutaneo, la Fiorentina continua a guardare avanti e mentre rimane connessa con l'ospedale di Careggi, mantiene l'attenzione anche sul campo. La squadra di Palladino scenderà in campo alle 14:30 al Viola Park per la prima seduta d'allenamento verso la gara col Lask, in programma al Franchi giovedì alle 18:45.