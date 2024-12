FATTORI A RFV, Comuzzo top ma diamo meriti a Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, Sauro Fattori, durante "Garrisca al vento" si è così espresso sull'attualità viola: "La vittoria viola va bene, i punti migliori sono quelli ottenuti non giocando al meglio. Quando però non saremo più speculari nel modo di giocare con le piccole sarà lo step perché altrimenti è dura, anche se a Palladino non posso imputare nulla e sono sicuro che è il primo a sapere che non basta questa Fiorentina se vogliamo sognare davvero. L'appetito viene mangiando e la Viola non ha certo giocatori scarsi, per questo sta ottenendo queste vittorie. Significa che ha ormai una sua statura ma ora sogni e arrivare sesti dispiacerebbe anche se poi entreresti in Europa League".

I migliori sono entrati dopo senza dare apporto? "Ieri eravamo in difficoltà ma si vede che la squadra è coesa e sa subire e questo è importante. Mina ha avuto più palloni di tutti, ha dato noia insomma. Ci sono dei momenti in cui i difensori devono giocare anche da soli e pensare "oggi non ci segna nessuno". Comuzzo è veramente forte ma anche Ranieri ha giocato molto bene e secondo me non se ne parla abbastanza, Dodo non sbaglia un diagonale, tutto il gruppo ha giocato bene, è un bel momento, tutte le scelte riescono bene ma non perdiamo la nostra leggerezza. Ora bisognerà fare i conti con l'assenza di Bove e alla lunga non sarà semplice".

